براءة اختراع جديدة من سامسونج تكشف عن مستقبل سلسلة جالكسي S

سلسلة جالكسي S هي واحدة من أهم سلاسل هواتف سامسونج جنبًا إلى جنب مع جالكسي نوت وسلسلة الهواتف القابلة للطي جالكسي Z! واليوم تم الكشف عن براءة اختراع جديدة والتي تعد أحدث براءات اختراع سامسونج المسجلة والمعلنة، وبراءة الاختراع الجديدة والتي تم اكتشافها من قبل موقع LetsGoDigital المتخصص تكشف لنا عن هاتف مع شاشة مرنة، لكن بمفهوم جديد..

أحدث براءات اختراع سامسونج تكشف عن مستقبل سلسلة جالكسي S

براءة الاختراع الجديدة تكشف لنا عن هاتف مع شاشة مرنة قابلة لأن تتحرك بعيدًا عن الإطار، وهذه الخاصية ستساعد بشكل كبير على تحسين جودة السماعات الخارجية، وهذا لأن الهاتف سيكون قادر نظريًا على إخراج الصوت من الإطار نفسه ومن الشاشة نفسها!

براءة الاختراع الجديدة قد تم نشرها في مكتب براءات الاختراع والملكية الفكرية العالمي WIPO، وبشكل عام وطبقًا لتحليلات المتخصصين فهذه البراءة تركّز بشكل رئيسي على أمور الصوتيات والسماعات، وهي فعليًا موجهة لذلك فقط، إلى جانب الشكل الرائع بالطبع:

هذه الفكرة رائعة بالفعل، لكنها وبلا شك ستسلب الهاتف بعض الخواص وأهمها القدرة على مواجهة المياه والغبار (معيار IP68) وهذا كما حدث بالفعل مع هواتف الشركة القابلة للطي وأبرزها جالكسي Z فولد 2.

كما هي العادة مع مثل هذه الأخبار يجب أن نوضّح لكم أن براءة الاختراع الجديدة تلك ليست سوى براءة اختراع! ومن المستبعد أن نراها في سلسلة جالكسي S فعليًا على الأقل في العامين المقبلين، وكما هو متعارف عليه، الشركات التقنية تسجل براءات اختراع جديدة باستمرار، لكن قليلًا ما تصل هذه البراءات بالفعل للهواتف!

ما رأيك؟ وما الذي تظنّ أن هواتف سامسونج تفتقر إليه حقًا من حيث التقنيات الجديدة والمغايرة؟