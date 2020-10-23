دراسة: كسور العمود الفقري تضاعف خطر الوفاة بكورونا

أظهرت دراسة جديدة قام بها علماءٌ تابعون لمعهد علوم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي بجامعة سان رافاييل فيتا سالوت ومستشفى IRCCS أنّ خطر الوفاة بفيروس كورونا يتضاعف لدى الأشخاص المصابين بكسور في العمود الفقري.

وشملت الدراسة 114 مريضاً بكورونا عانى 35% منهم من كسورٍ في العمود الفقري الصدري، وقال الباحثون إنّ هؤلاء المرضى كانوا من كبار السن وتأثروا بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وقال الباحثون إنّ هذه الكسور تنجم عن هشاشة العظام وتحدث نتيجة انهيار الكتلة العظمية أو الجسم الفقري في العمود الفقري، كما أكدّ الباحثون بأنّ هذه الكسور من أكثر الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا، وأنّها تؤدي لمضاعفات خطيرة.

وطالب العلماء بإجراء أشعة سينية صدرية بسيطة للكشف عن هذه الكسور، وإجراء تقييم كلي للمرضى المصابين بكورونا، كما أوضحوا بأنّ الأشخاص المصابين بكسور العمود الفقري سيحتاجون لأجهزة التنفس بمقدار الضعف أكثر من غيرهم، وسيكون معدل الوفيات بينهم أعلى.

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