سبعيني روسي يتسلق الجبال بدون حبال “فيديو”

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو للمسن الروسي ديدوف أندري أندرونوفيتش البالغ من العمر 70 عاماً وهو يتسلق الجبال دون استخدام حبال التأمين.

ورصد مقطع الفيديو هبوط المسن الروسي من مرتفع صخري رأسي بمنطقة شتولبي الطبيعية في روسيا، بكل سلاسة.

وبعد وصوله للأرض قام ديدوف أندري أندرونوفيتش باستعراض لياقته من خلال قيامه بحركات إطالة الأقدام التي يقوم بها الرياضيون المحترفون فقط.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير في روسيا وباقي أنحاء العالم، حيث أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بقدرة المسن على تسلق الجبال رغم وصوله لسن ال 70.

يذكر أنّ مقطع الفيديو هذا صُوِرَ في سبتمبر الماضي، ولم ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الأسبوع الماضي.

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