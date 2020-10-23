لإخفاء جروح وجهها.. نادين نجيم تطلق فلتراً باسمها على انستجرام

قامت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في إطار سعيها لإخفاء جروح وجهها بإطلاق فلتر جديد يحمل اسمها على موقع إنستجرام.

وقامت النجمة اللبنانية بالإعلان عن فلترها الجديد من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي في موقع إنستجرام قالت فيه إنّها ستظهر جزءاً بسيطاً من الفلتر الذي ستطلقه يوم 24 أكتوبر الجاري لتغطية جروحاتها وندباتها التي أصيبت بها بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.

وبحسب نادين نسيب نجيم فإنّ الفلتر الخاص بها سيحتوي على عدة خيارات تعمل على إظهار وجهها نضراً، وبشرتها نقية وصافية.

وشكرت النجمة اللبنانية كلّ من رودي وإيلي علي اللذين قاما بتصميم الفلتر لها، وأشارت إلى أنّ عملية تصميم الفلتر استغرقت شهرين كاملين.

يذكر أنّ نادين نسيب نجيم أنهت تصوير مسلسل 2020 الذي استبعد من الموسم الرمضاني الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، وتستعد لتصوير عمل جديد ستشارك فيه خلال الموسم الرمضاني القادم.

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