العثور على أول عشّ لـ “الدبابير القاتلة”.. والعلماء يحذرون من خطورتها

أفادت وزارة الزراعة بولاية واشنطن الأميركية، إن علماء حشرات، عثروا لأول مرة، على موقع عش للدبابير القاتلة في الولايات المتحدة.

وأوضحت إذاعة “NPR” الأميركية، أن عملية اكتشاف العش كانت داخل تجويف شجرة في مبنى بمدينة بلين، الحدود الكندية الأميركية.

وبحسب ما نشره “إي بي سي كولومبيا”، تم الوصول إلى العش عن طريق أحد الدبابير التي ثبت عليها العلماء جهاز تعقب لا سلكي في وقت سابق.

وفي شهر أغسطس الماضي، أعلنت السلطات الزراعية في واشنطن، تمكنها من “صيد أول دبور آسيوي عملاق” المعروف بـ”الدبورالقاتل”، بعد أشهر من ظهور أسراب منه لأول المرة العام الماضي، بحسب ما نقله موقع الحرة الأمريكي.

وتم التأكد من مشاهدة دبابير، من ذات النوعية، بحسب مسؤولون بوزارة الصحة الأمريكية، وأن هذا أول دبور يتم صيده بعد نصب فخ له بالقرب من خليج بيرش.

وتُمثّل خطورة هذه الدبابير، أنها قادرة على قتل الإنسان، في حال لدغته لأكثر من مرة، إضاف إلى أنها تهاجم خلايا النحل وتأكل صغار الخلية.

ويعتقد أن الدبابير التي تم اكتشافها، قادمة عن طريق الحاويات التي تنقل البضائع.

وفي وقت، حّر العلماء في أمريكا، من خطورة الدبابير القاتلة، ومن لدغتها.

وفي اليابان، يموت بشكل سنوي، قرابة 30 إلى 50 شخصًا في المتوسط كل عام من لسعات هذه الدبابير التي قتلت 42 شخصا عام 2013 في مقاطعة صينية واحدة.

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