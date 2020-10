شركة «Acer» تكشف عن أحدث حواسبها

كشفت عملاقة صناعة الإلكترونيات Acer عن حاسبين جديدين يتميزان بأنهما أولى الحواسب التي تعمل بمعالجات Snapdragon.

وتبعا للخبراء في Acer فإن حاسبي Chromebook Spin 513 و Chromebook Enterprise Spin 513 الجديدين سيتمتعان بقدرة فائقة على معالجة البيانات وسرعة كبيرة في الاتصال بشبكات الإنترنت بفضل معالجات Snapdragon 7c التي جهزا بها وبفضل أنظمة ChromeOS التي تعمل بسرعة وسلاسة مع المعالجات وذواكر الوصول العشوائي.

ويتميز حاسب Chromebook Spin 513 بهيكله الأنيق والخفيف الوزن المصنوع من المعدن، والذي لا تتجاوز سماكته 15 ملم، ويزن 1.2 كلغ فقط.

كما حصل هذا الجهاز على شاشة بمقاس 13.3 بوصة بدقة عرض FHD، يمكن طيها بزاوية 260 درجة ليتحول الحاسب لأداة مميزة لمشاهدة الأفلام والفيديوهات.

وزودته Acer بذواكر تخزين داخلية بحجم 128 غيغابايت، وذوكر وصول عشوائي 8 غيعابايت، ومنفذي USB-C، و USB-A، وستطرحه بسعر 399 دولارا تقريبا.

أما حاسب Chromebook Enterprise Spin 513 فحصل على ميزات أكثر تطورا، ومن المفترض أن يطرح بداية العام القادم بسعر 699 دولارا تقريبا حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

