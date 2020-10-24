حسنًا، نحن نستخدم محركات البحث بشكل يومي، ولمعظمنا كمستخدمين عاديين محركات البحث = جوجل! وهذا أمر طبيعي نظرًا لأن جوجل هو محرك البحث الأهم والأكثر انتشارًا بالرغم من وجود منافسين أقوياء ويركزون أكثر على الخصوصية والأمان مثل DuckDuckGo! لكن ألم تتساءل كيف يعمل محرك البحث فيما يخص توقّع باقي العبارية التي تكتبها؟ هنا جوجل تبسط الأمور وتشرح كيفية عمل محرك البحث عند توقع ما تكتبه أثناء البحث.

كيفية عمل محرك البحث عند توقع ما تكتبه أثناء البحث؟

من خلال مقال تم نشره على مدونات جوجل الرسمية شرحت العملاقة الأمريكية كيفية عمل محرك بحثها في توقّع باقي العبارة التي تقوم بكتابتها الآن! وهنا أوضحت جوجل أن خاصية توقع ما تكتبه هذه تعمل في الظروف العامة وكذلك تتأقلم مع الأحداث الجارية! مثلًا إن كنت تكتب “ما هي نتيجة ال” في أوقات امتحانات الثانوية العامة فغالبًا ستظهر لك عبارة “ما هي نتيجة الثانوية العامة”، أما لو كان بحثك في أوقات الانتخابات مثلًا فسيظهر لك “ما هي نتيجة الانتخابات”!

أوضحت جوجل أن الإكمال التلقائي والتوقّع يعتمد على أمور مثل الأحداث الجارية حاليًا، موقعك الجغرافي على الخريطة وكذلك اللغة التي تبحث بها! أي بمجرد أن تبدأ في الكتابة والبحث يقوم محرك البحث في توقع ما ستكتبه في الخلفية بناءًا على هذه المعطيات وغيرها بالتأكيد.

لكي توضّح جوجل مدى الفارق الذي تحدثه هذه العوامل (مثل اللغة والموقع) قامت بمشاركة الصورة التالية، وهي التي تقارن بين البحث عن عبارة “Driving Test” أي اختبار القيادة لشخص في كاليفورنيا وشخص آخر في أونتاريو في كندا:

ذكرت جوجل أنها تأخذ عامل الحداثة في الاعتبار أيضًا، والمقصود هنا هو مدى حداثة المعلومة التي تعرضها أو الكلمة التي تتوقعها أثناء البحث، ولا يخفى علينا أبدًا أن كيفية عمل محرك البحث معقدة جدًا وتحتاج قدرات رهيبة من حيث البرمجيات! وهو ما تمتلكه جوجل بالطبع.

من ناحية أخرى، أثناء البحث فجوجل أيضًا تأخذ أمور أخرى في الاعتبار، مثل حسابك الذي تسجّل الدخول به في المتصفح واهتماماتك التي تعرفها عنك، إلى جانب عوامل أخرى مختلفة مثل نوع جهازك.. جوجل ذكية جدًا!