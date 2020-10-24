نوكيا تعلن عن إصدار أحدث هواتفها وبأسعار منافسة

كشفت شركة نوكيا عن مواصفات أحدث هواتفها Nokia 2 V Tella بمقاس 5,45 بوصة بدقة (1440/720) بيكسلا وسيحصل على ذاكرة الوصول العشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 16 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

وسيعمل بنظام تشغيل Android 10 وبأنظمة لتحديد المواقع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير ويحتوي على منفذين لبطاقات الإتصال.

وسيبلغ سعر الجهاز ما لا يتجاوز 140 يورو ووزنه 180 غ وسيحصل على كاميرا أساسية بدقة (8+2) ميغابيكسل أما الكاميرا الأمامية فتكون بدقة 5 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

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