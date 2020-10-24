جنرال موتورز تعلن عن سيارة Hummer الجديدة كليا

أثارت سيارة Hummer الجديدة كلياً إعجاب الملايين من محبي سيارات الدفع الرباعي في العالم لحصولها على تصميم ومواصفات جديدة ملفتة للنظر وذلك لتزويدها بمقصورة تتسع لصفين من المقاعد وبمجرد إزالة سقف المقصورة تتحول الى سيارة لعشاق رحلات السفاري.

ويبلغ طول هيكل السيارة 5 أمتار و50 سم تقريبا، أما المسافة بين محوري عجلاتها فتبلغ 344 سم تقريبا وتكمن قوة هذه السيارة بحصولها على محركات كهربائية قادرة على توليد عزم يعادل 1000 حصان، وتمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 3 ثوان تقريبا.

ويمكن التحكم بحركة السيارة من دون الإعتماد على السائق في الطرقات السريعة لتزويدخا بتقنبة Super Cruise الجديدة ونظام تعليق هوائي خاص يرفع الهيكل عدة سنتيمترات عن الأرض وما يميز هذه السيارة فهو حصولها على نظام يسمح بحركة العجلات بشكل جانبي ويسهل التنقل في الأماكن الضيقة.

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