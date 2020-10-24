اليابان تعلن عن إعداد برامج مستقبلية لاستكشاف القمر

صرح وزير التعليم والثقافة والعلوم والتقنية في اليابان، كويتشي هاغيودا عن عمل برامج للمشاركة في رحلات استكشاف القمر المستقبلية وقال بدأت الحكومة اليابانية بتجنيد رواد الفضاء الذين سيشاركون في مشروع Artemis الأمريكي لاستكشاف القمر وذلك لأهمية مشاركة اليابانيون في هذه الرحلات.

وتخطط الحكومة اليابانية لتأهيل رواد أضغر سناً من الرواد الحاليين كون متوسط أعمارهم بلغ 51 عاماً وستبدأ عملية اختيار الرواد لهذه المهمة الخريف المقبل لأن رحلة استكشاف القمر ستكون في منتصف العشرينيات.

وأعلنت وكالة ناسا الأمريكية السنة الماضية عن مسودة برنامج Artemis لاستكشاف القمر المكون من 3 مراحل ،الأولى سيتم إرسال مركبة غير مأهولة من نوع Orion لتدور حول القمر ومن ثم تعود إلى الأرض، والثانية سترسل الوكالة مركبة فضائية مأهولة لتدور حول القمر أما الأخيرة فتطمح ناسا إرسال رواد إلى القمر ومن ثم إلى المريخ.

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