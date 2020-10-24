ايفون 12 – كيفية تعديل إعدادات شبكات الجيل الخامس لتوفير الباقة و البطارية؟

هواتف ايفون 12 الأربعة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G وإذا كنت عازماً على شراء أحدها، فإليك بعض الإعدادات الواجب عليك الانتباه لها من أجل حفظ الباقة و توفير طاقة البطارية.

شبكات الجيل الخامس قد تستهلك قدراً أكبر من البيانات، كما تستنزف البطارية بصورة أسرع بحوالي ساعتين مقارنة بشبكات الجيل الرابع كما أظهر اختبار البطارية.

5G أو 4G من أجل البطارية ؟

بشكل افتراضي فإن شريحة هاتفك تكون مضبوطة على وضع Auto الذي يقوم بالتبديل بين شبكات الجيل الرابع والخامس أو ما يعرف بوضعية وضع البيانات الذكي Smart Data Mode.

بالذهاب إلى الإعدادات Settings > خلوي Cellular > إعدادات الشبكات الخلوية Cellular Data أو خطة الخلوي Cellular Plan بحسب هاتفك. بعدها اضغط على الصوت و البيانات Voice & Data وسوف تجد أمامك ثلاثة خيارات:

5G Auto : الخيار الافتراضي للتبديل الذكي بين شبكات الجيل الخامس والرابع توفيراً للبطارية.

5G On : تشغيل شبكات الجيل الخامس بشكل دائم وقد يؤثر ذلك على عمر البطارية.

4G LTE : لتشغيل شبكات الجيل الرابع بشكل دائم إذا كنت في مكان لا تتواجد به تغطية 5G أو تود توفير طاقة البطارية حتى مع توفر شبكات الجيل الخامس.

إعدادات باقة الإنترنت؟

باتباع نفس الخطوات السابقة، قم باختيار وضع البيانات Data Mode حيث ستجد أمامك ثلاثة خيارات أيضاً كالآتي:

السماح بمزيد من البيانات عبر 5G : استهلاك البيانات بصورة أكبر عبر شبكات الجيل الخامس من خلال تشغيل مقاطع الفيديو بجودة عالية، والسماح للتطبيقات باستهلاك أكبر للبيانات، مما بؤدي لاستنزاف الباقة.

قياسي Standard : يحد قليلاً من استهلاك البيانات.

وضع توفير البيانات Low Data Mode : يقوم بتوفير البيانات عبر البيانات الخلوية والوايفاي معاً عبر إيقاف التحديثات التلقائية والعمليات الخلفية في الجهاز.

الخيار الثاني والثالث قد يكونان مناسبين أكثر إذا كنت تود تقليل استهلاك البيانات حتى تعمل الباقة لفترة أطول قبل القيام بتجديدها. ( ايفون 12 – كم تبلغ شبكات الجيل الخامس؟ )