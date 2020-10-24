تامر حسني يتضامن مع مؤمن زكريا على طريقته

طرح الفنان المصري تامر حسني على قناته الرسمية في موقع يوتيوب أغنية جديدة بعنوان “ترجعلنا بالسلامة”، أهداها لنجم الأهلي المصري اللاعب مؤمن زكريا الذي يمر بأزمة صحية.

وشهد فيديو كليب الأغنية ظهور عددٍ من زملاء لاعب نادي الأهلي المصري بالإضافة لبعض الإعلاميين، حيث قاموا بدعمه من خلال تقليد حركته الشهيرة للاحتفال بالأهداف، كما ظهر في نهاية الفيديو حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي مقدماً رسالة دعم لنجمه.

ومن أبرز النجوم والإعلاميين الذين ظهروا في كليب الأغنية حسام غالي، محمد جنش، علي معلول، عمر جابر، أحمد حجازي، تريزيغيه، أحمد حسن، محسن إبراهيم، محمود علاء وغيرهم.

من جهةٍ أخرى قال تامر حسني إنّ الأغنية الجديدة مهداة لكابتن مصر مؤمن زكريا، وبأنّه سيدعمه حتى يعود لجمهوره بصحةٍ وعافية.

يذكر أنّ مؤمن زكريا يعاني من مرضٍ نادرٍ يدعى التصلب الجانبي الضموري في العضلات الذي منعه من ممارسة كرة القدم خلال الفترة الماضية وأجبره على السفر إلى أمريكا لتلقي العلاج المناسب لحالته.

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