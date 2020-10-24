“إغلاقات كورونا” تتسبب بوفاة بريطانية مصابة بالسرطان

فارقت البريطانية إيما جينكينسون الحياة متأثرةً بإصابتها بمرض السرطان بعد توقف علاجها الكيميائي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال زوجها أندرو جينكينسون إنّ زوجته البالغة من العمر 31 عاماً فقدت حياتها نتيجة إصابتها بسرطان الدماغ من الدرجة الرابعة، وذلك بعد توقف علاجها الكيميائي في شهر مارس الماضي بسبب الإغلاق الذي فُرِضَ في بريطانيا للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنّ حالة زوجته التي انتصرت على السرطان لأول مرة في سن الـ24 عاماً أخذت في التدهور بدءاً من مايو الماضي لعدم حصولها على العلاج الكيميائي، الأمر الذي أدى لوفاتها خلال الأسبوع الماضي.

وقال زوجها الذي يعيش في مدينة بيري إنّ زوجته تركت خلفها 4 أطفال، وبأنّه أطلق حملةً لجمع التبرعات لدعم أسرته غير القادرة على تأمين تكاليف الدفن والجنازة بسبب عدم وجود تأمين على الحياة لزوجته الراحلة.

يذكر أنّ حملة التبرعات نجحت في جمع 16250 دولارا أمريكيا حتى الآن سيستخدمها أندرو لدفنها وإقامة العزاء لها.

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