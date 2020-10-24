جديد شاومي.. ساعة ذكية تعمل أسبوعين الشحنة الواحدة

كشفت شركة شاومي الصينية عن ساعة ذكية ببطارية قوية أطلقت عليها Mi Watch Color Sports Edition.

وجاءت الساعة التي تعدُّ الإصدار الرياضي من ساعة Mi Watch Revolve بجسم خفيف صُنِعَ من الألمنيوم، وبوزن وصل إلى 32.5 غرام.

وزودت الشركة الصينية ساعتها الجديدة بشاشة AMOLED مقاس 1.39 بوصة ودقة عرض 454*454 بيكسل، وبطارية بسعة 420 ميلي أمبير تجعلها تعمل لمدة أسبوعين بشكل متواصل.

وتحتوي الساعة على مجموعة من المستشعرات منها مستشعر التسارع، مستشعر SpO2، مقياس للارتفاع، مستشعر بصري لقياس معدل نبضات القلب، بالإضافة لتوفيرها لـ117 وضعاً مختلفاً لتسجيل الأنشطة البدنية وتتبعها، ومراقبة وضعية النوم.

وقالت الشركة الصينية إنّ ساعتها الجديدة مناسبة للرياضيين لدعمها مقاومة الماء حتى عمق 50 متر.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد إطلاق الساعة الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

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