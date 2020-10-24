برنامج Wondershare UniConverter – أفضل برامج تحويل صيغ الفيديو و الصوت بسهولة وسرعة!

هل تبحث عن برنامج واحد يقوم بتحويل كافة ملفات الفيديو والصوت لديك من و إلى مختلف الصيغ؟ نقدم لك برنامج Wondershare UniConverter المميز الذي يساعدك على تحويل صيغ الفيديو والصوت بكفاءة كبرى وجودة عالية وبطريقة سهلة غير معقدة.

مميزات برنامج Wondershare UniConverter

تحويل مقاطع الفيديو إلى أكثر من 1000 صيغة مختلفة مثل صيغ الفيديو الشهيرة MP4, AVI, MKV, WMV, MPEG-2, DIVX, MOV, Xvid, HEVC أو صيغ الصوت الشهيرة مثل MP3, WMA, ACC, OGG, FLAC وغير ذلك. تحويل ملفات الفيديو للأجهزة المختلفة: تحويل مقاطع الفيديو لجعلها مناسبة للعمل على أي جهاز تمتلك سواء التلفاز أو الهاتف أو الجهاز اللوحي أو جهاز البلايستيشن و الإكس بوكس وغيرها.

تحويل سريع بدون فقدان للجودة: يدعم برنامج تقنية APEXTRANS لتحويل مقاطع الفيديو بجودة عالية وبدون ضغط للفيديو، وتقنية تسريع معالج الرسوميات، ودعم تحويل فيديوهات بجودة 4K و 8K بدون فقدان للجودة. تحميل الفيديو من الإنترنت. محرر فيديو لإضافة فلاتر أو عمل بعض التأثيرات،و دمج الترجمة،و قص الفيديو، و التحكم بالصوت. خاصية دمج الفيديو. خاصية تسجيل الشاشة. إمكانية ضغط فيديو MP4 من أجل تقليل حجم الفيديو . أدوات أخرى لصناعة صور متحركة، حرق الفيديو على أقراص DVD، نسخ الفيديو من الأقراص، وغير ذلك.

تحميل برنامج Wondershare UniConverter

يمكنك تحميل برنامج Wondershare UniConverter للتجربة مجاناً مع خصائص محدودة في التحويل (ثلث مدة الفيديو أو الصوت فقط) لكن إذا أردت الاستمتاع بكافة المميزات الموجودة في البرنامج كما ذكرناها سابقاً بلا حدود بالإضافة إلى دعم فني وتحديثات مستقبلية تستطيع شراء النسخة الكاملة بسعر يبدأ من 29.95 دولار أمريكي.