لينوفو تطلق حاسوبا مميزا لعشاق الألعاب

أطلقت شركة لينوفو الصينية حاسوبا جديدا مناسبا لعشاق الألعاب أطلقت عليه Lenovo Legion Slim 7.

ويعمل الحاسوب الجديد بمعالجات Rayzen 4000 من سلسلة H، ومعالج رسوميات NVidia GeForce RTX 2060، ووحدة معالج الرسومات Max-Q Design، ونظام تشغيل Microsoft Windows 10 Pro.

وزودت الشركة الصينية حاسوبها الجديد بشاشة مقاس 15.6 بوصة ودقة عرض 3840*2160 بيكسل، بدقة 4K، وسطوع 500 شمعة، ومعدل تحديث 60 هرتز، ونطاق ألوان Adope RGB بنسبة 100%، وستدعم الشاشة تقنية Display HDR400، وتقنية Dolby Vision.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب من نوع M.2 SSD بسعة 2 تيرا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية من نوع DDR4 بسعة 32 غيغا بايت.

ويحتوي الجهاز على لوحة مفاتيح من نوع True Strike بإضاءة خلفية بيضاء، ومستشعر بصمات مدمج في زر التشغيل الموجود في منتصف اللوحة، بلوتوث، واي فاي، كاميرا ويب مدمجة بدقة 720 بيكسل مجهزة بنظام مكبر صوت 2*2، وبطارية تجعل الحاسوب يعمل لـ9.6 ساعة في الشحنة الواحدة.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد إطلاق الحاسوب الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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