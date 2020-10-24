دراسة جديدة: هواء المدن يحتوي على خطرٍ مميت

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية، ونشرت في مجلة The Lancet Planetary Health ، احتواء هواء المدن على خطرٍ مميت.

وتناولت الدراسة الجديدة بيانات مرضى أميركيين دخلوا المستشفيات في الفترة ما بين 2006 و2017 بسبب الاضطرابات العصبية.

وعمدوا لمقارنة عدد الإصابات في المنطقة بتقديرات تركيز دقائق PM2.5 في الهواء الجوي في مناطق إقامتهم مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل جانبية كالوضع الاجتماعي والحالة الاقتصادية.

ووجد الباحثون أنّ كل 5 ميكروغرامات PM2.5 في المتر المكعب الواحد تزيد احتمال الدخول إلى المستشفى بنسبة 13% بسبب أمراض باركنسون، الزهايمر، وأمراض الخرف الأخرى.

وأشار الباحثون إلى أنّ الخطر بقي مرتفعا حتى دون مستوى PM 2.5، وقالوا إنّ مرض الباركنسون كان سبب دخول كبار السن للمستشفى في مناطق شمال أمريكا، في حين كان مرض الزهايمر وأشكال الخرف الأخرى السبب الرئيسي لدخول كبار السن إلى المستشفيات في المناطق الغربية الوسطى.

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