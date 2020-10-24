ماذا يفعل المشي 10 آلاف خطوة يوميا بأجسامنا؟

أكدّ عدد من العلماء أهمية المشي في إنقاص الوزن، وقالوا إنّ المشي لـ10 آلاف خطوة يومياً يساعد على إنقاص الوزن.

وأشاروا إلى إنّ المشي حل مثالي لتحقيق التوازن بين العمل على أجهزة الحاسوب وحاجة الجسم للحركة والنشاط.

وأوضح العلماء وجود عدة عوامل تؤثر على حرق الدهون، كالوزن، الطول، كتلة العضلات، العمر، سرعة المشي، لأنّ المشي السريع صعوداً يحرق سعرات أكثر من المشي البطيء.

وأشار العلماء إلى عدم قدرتهم على تحديد المسافة التي تعادل 10 آلاف خطوة، لأنّ طول الخطوة والساق يختلف من شخص لآخر.

ووضع الباحثون طريقة تساعد الأشخاص الراغبين بمعرفة مسافة الـ10 آلاف خطوة الخاصة بهم، حيث طلبوا منهم السير لـ10 خطوات وقياس المسافة، ومن ثم إجراء العملية الحسابية التي تعطيهم المسافة الخاصة بهم.

يذكر أنّ متوسط طول الخطوة بحسب الأبحاث التي قام بها العلماء يتراوح ما بين 60 و70 سم.

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