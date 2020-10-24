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“أغرب خطأ” يجلب لصاحبه مليوني دولار.. إليك القصة

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لم يكن الأمريكي سمير مزاحم يعلم بأنّ الخطأ الذي ارتكبه وقاده لشراء بطاقة يانصيب سيجعله ثرياً.

حيث ارتكب الرجل الذي يعيش في مدينة ديترويت الواقعة في ولاية ميشيغان الأمريكية، خطأ أثناء استخدامه هاتفه الذكي كلفه شراء بطاقة يانصيب الأمر الذي جعله يشعر بالغضب لأنّه بدّد أمواله القليلة على شيء لا داعي له من وجهة نظره.

وبعد عدة أيام عاد الرجل البالغ من العمر 56 عاماً إلى تطبيق اليانصيب ليقارن أرقام بطاقته مع الأرقام الرابحة، ليتفاجأ بربحه لـ2 مليون دولار أمريكي.

وعبّر سمير عن سعادته الكبيرة بهذا الأمر، وقال إنّه لم يصدق الموضوع للوهلة الأولى، وبأنّه استغرق عدة أيام حتى استوعب ما حصل مع

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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