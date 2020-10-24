راغب علامة حزين وغاضب على وضع لبنان.. وهذه أمنيته

عبّر الفنان اللبناني راغب علامة عن حزنه وغضبه للوضع الصعب الذي يعيشه وطنه لبنان منذ حوالي عام بسبب النزاعات الموجودة بين الزعماء السياسيين.

وقال السوبر ستار في إحدى المقابلات إنّ الطبقة السياسية دمرّت لبنان، ووصفهم بملوك الطوائف، وأكدّ بأنهم لا يطيقون بعضهم بعضا، وبأنّهم غارقون في الفساد ويسعون للحصول على مكاسب سياسية على حساب بعضهم البعض.

وتمنى النجم اللبناني أنّ يحظى لبنان برئيس مثل الرئيس المصري محمد السيسي، وقال إنّ الرئيس المصري حول بلده من مكان يحاول العالم أن يدمره بالإرهاب إلى منارة ودولة واعدة.

وكان لبنان شهد منذ عامٍ ثورة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية لأرقامٍ قياسية.

يذكر أنّ الرئيس اللبناني استدعى مؤخراً رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وطلب منه تشكيل حكومة جديدة تعمل على وقف الانهيار الاقتصادي في لبنان.

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