هواوي تطلق سماعة لاسلكية مزوّدة بـ12 ميكرفوناً

أعلنت شركة هواوي الصينية عن سماعة جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها Huawei FreeBuds Studio.

وجاءت هذه السماعة بهيكل Tee Audio Tube يعمل على تصفية الضوضاء ذات التردد العالي والمنخفض، وب8 ميكرفونات بالإضافة لـ4 ميكرفونات وضعت على جانبها مهمتها خفض الضوضاء حتى 40 ديسيبل.

وستدعم السماعة الجديدة 3 أوضاع هي وضع Ultra Mode المناسب للرحلات الجوية وفي القطارات، وضع General Mode المناسب للبيئات الصاخبة كالمطاعم، ووضع Crazy Mode المناسب للأماكن الهادئة.

وزودت الشركة الصينية سماعتها الجديدة بمكبرات صوت بحجم 40 ميلي مع أغشية من البوليمر تتألف من 4 طبقات قادرة على إنتاج ترددات تصل إلى 48KHZ وقاعدة حميمية.

وتتميز السماعة بقدرتها على نقل الموسيقى بسرعة 960 كيلو بايت وهذا ما يجعلها مناسبة لعشاق الألعاب.

وستحتوي السماعة على بطارية تجعلها تعمل لمدة يوم كامل في حال إيقاف ميزة إلغاء الضوضاء، وعناصر تحكم باللمس، بالإضافة إلى خاصية رصد عملية للارتداء تجعل السماعة تتوقف بشكل تلقائي عند إزالتها من الأذن.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطرح السماعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 300 دولار أمريكي.

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