علماء يكشفون سر “الجرو الأخضر”.. شاهد الصور

شهدت إحدى مزارع جزيرة سردينيا الإيطالية ولادة جرو بفراء خضراء أنجبته كلبة تدعى سيبلاتشيا.

وقال المزارع كريستيان مالوتشي صاحب الكلبة إنّه تفاجأ باللون النادر للجرو الذي أسماه بيستاشيو (فستق)، الأمر الذي أثار حيرته ودفعه لاستشارة الأطباء البيطريين.

من جانبهم أرجع الأطباء البيطريون سبب ولادة الجرو باللون الأخضر لحالة نادرة تحدث بسبب ملامسة فرائه لصبغة خضراء تدعى بيليفيردين موجودة في رحم أمه، وقالوا إنّ هذه المادة نفسها تسبب ظهور اللون الأخضر عند إصابته بالكدمات.

وقال الأطباء البيطريون إنّ اللون الأخضر المميز للكلب سيبهت بمرور الأيام، وسيتحول للونه الطبيعي الأبيض.

وعبّر المزارع الإيطالي عن سعادته لولادة الكلب الفستق، وعدّه رمزاً للأمل في ظل انتشار فيروس كورونا، وقال إنّه سيعمل على تدريبه وأخوته على رعاية الأغنام في المزرعة التي يديرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية