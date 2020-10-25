تنويه! هواتف ايفون 12 برو لها القدرة قياس طول الشخص عبر مستشعر اللايدار!

هواتف ايفون 12 برو و ايفون 12 برو ماكس سوف تأتي مع كاميرا خلفية ثلاثية مزودة بمستشعر لايدار LiDAR الذي يستطيع تحديد المسافات والأبعاد من خلال ضوء الليزر.

ميزة أخرى يقدمها مستشعر اللايدار LiDAR في هواتف ايفون 12 برو و ايفون 12 برو ماكس وهي القدرة على قياس طول أي شخص بسهولة من خلال تطبيق Measure.

عند تشغيل تطبيق Measure في هواتف ايفون 12 برو و ايفون 12 برو ماكس وفي حالة وجود شخص في المشهد سوف يقوم التطبيق تلقائياً بقياس طول هذا الشخص وعرض الطول عند رأسه.

لحساب طول الشخص يجب تشغيل تطبيق Measure وأن يتواجد الشخص بكامل جسمه من قدمه حتى رأسه داخل المشهد أمام الكاميرا.

بعد ثوانٍ سوف يقوم التطبيق بحساب طول الشخص وعرض الطول على الشاشة عند رأسه مقدراً بالسنتيمتر أو البوصة أو القدم بحسب وحدة القياس المستخدمة.

يمكن تغيير وحدة القياس في تطبيق Measure بالذهاب إلى الإعدادات Settings > ثم Measure > ثم وحدات القياس Measure Units.

عند الضغط على الكاميرا، سوف يلتقط الهاتف صورة للشخص ومعه الطول الخاص به ويمكن مشاركتها معه بسهولة.

حالياً توجد هذه الميزة في أجهزة ابل التي تحتوي على مستشعر اللايدار وهذا يشمل هواتف ايفون 12 برو و ايفون 12 برو ماكس كما ذكرنا سابقاً بالإضافة إلى أجهزة ايباد برو 2020 .