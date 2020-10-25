كل ما تريد معرفته عن هواتف ميت 40، ميت 40 برو وبرو بلس – المواصفات، المميزات والأسعار

أعلنت هواوي أخيرًا عن سلسلة ميت 40 المنتظرة، والإعلان كان محدود الانتشار بشكل لا يصدق، وهو ما يبعث الحزن والإحباط في نفوس عشّاق العملاقة الصينية! لكن هذا لا يمنع أبدًا أن هواوي قد قدّمت سلسلة ممتازة من كافة النواحي، واليوم سنحدّثكم عن سلسلة ميت 40 الجديدة والتي تتكون من ميت 40 برو وهو نجم الحدث، جنبًا إلى جنب مع ميت 40 العادي وميت 40 برو بلس.

مواصفات ومميزات هاتف هواوي ميت 40 برو

أول ما يجب أن نعرفه عن الهاتف الجديد هو قدومه مع معالج كيرين 9000 المميز، وهو معالج يأتي مع دقة تصنيع 5 نانومتر تمامًا مثل معالج أبل A14 Bionic الجديد، وفعليًا هذا المعالج هو أول معالج بدقة التصنيع تلك في عالم هواتف أندرويد. المعالج يأتي مع أربع أنوية من نوع Cortex-A77 جنبًا إلى جنب مع أربعة آخرين من نوع Cortex-A55، أضف إلى ذلك أن المعالج يحمل بطاقة الرسوميات المدمجة الجديدة Mail-G78.

صرّحت هواوي أن المعالج الجديد أفضل من سنابدراجون 865 بلس بنسبة 10% في أداء المعالج المركزي، و52% في أداء المعالج الرسومي!

الهاتف الجديد يأتي مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و265 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، لكن الهاتف يقبل التوسعة من حيث الذواكر، لكن باستخدام بطاقات Nano Memory الخاصة بهواوي بدلًا من بطاقات microSD العادية.

في الأسطر السابقة عرفنا أن الهاتف الجديد يأتي مع قدرة معالجية خارقة وذواكر لا بأس بها من حيث السعة، إلى جانب هذا كله فالهاتف يأتي مع مواصفات ممتازة للكاميرات الخلفية، هذا حيث أنه يأتي مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل من نوع RYYP، وهي في الواقع كاميرا واسعة وتأتي مع مستشعر ضخم جدًا بقياس 1/1.28 بوصة.

إلى جانب المستشعر الرئيسي لدينا مستشعر تقريب بريسكوبي بدقة 12 ميجابيكسل، مستشعر واسع جدًا بدقة 20 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابيكسل، وفي الجهة الخلفية وبجانب الكاميرات الرئيسية لدينا مستشعر ثلاثي الأبعاد 3D ToF.

يأتي الهاتف مع شاشة من نوع أوليد بالطبع بدقة 2777*1344 وهي التي تأتي بقياس 6.76 بوصة، وهو قياس كبير، الشاشة منحنية بشكل ضخم بزاوية 88 درجة تقريبًا، في حين أنها تأتي بتردد 90 هيرتز فقط للأسف وتدعم مستشعر بصمة داخل الشاشة.

حتى الآن نفهم أن الهاتف يتراجع قليلًا في سعات الذواكر الداخلية وفي تردد الشاشة، لكن بجانب هذا كله فهو يأتي مع بطارية بسعة 4,400 ملي أمبير، وهي التي ستدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 66 وات، في مقابل 50 وات للشحن اللاسلكي! وهي أرقام رائعة.

هواتف ميت 40 برو بلس وميت 40 العادي

هاتف ميت 40 برو بلس هو في الواقع نفس الهاتف السابق حديثنا عنه مع نفس الشاشة وسرعات الشحن ونفس البطارية، لكنه يقدّم المزيد من الخواص بالنسبة للكاميرا، وهي التي تتمثل في كاميرات إضافية تمامًا مثل هاتف P40 برو بلس! كذلك فهو يقدّم 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية بدلًا من 8 جيجابايت.

أما عن ميت 40 الادي فهو يأتي مع بطارية أصغر بسعة 4,200 ملي أمبير وسرعة شحن 40 واتّ فقط، في حين أنه يأتي مع معالج مختلف وهو Kirin 9000E وهو معالج أضعف من معالج كيرين 9000E الرئيسي، إضافة إلى هذا فالهاتف الأصغر لا يدعم الشحن اللاسلكي من الأساس ويأتي مع بعض التضحيات من حيث الكاميرا، لذلك ركزت هواوي على ميت 40 برو لأنه الإصدار الأفضل من حيث المواصفات مقابل السعر.

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أسعار سلسلة ميت 40 برو وموعد توفرها

سيأتي هاتف ميت 40 العادي بسعر يبدأ من 1063 دولار أمريكي! في مقابل 1418 دولار أمريكي لميت 40 برو، وأخيرًا سيكلفك ميت 40 برو بلس سعرًا يبدأ عند 1654 دولار أمريكي ويصل إلى 2714 دولار أمريكي🤣 طبعًا الأسعار مضحكة جدًا ولا تستحق التعليق عليها حتى، الهاتف يقدّم مميزات كثيرة وهاردوير متقن، لكنه يقصّر من نواحي عديدة ولا يقدّم بالطبع خدمات وتطبيقات جوجل!