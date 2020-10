السعودية.. محاولة سطو على متجر تتحول إلى كابوس

عملية سطو على متجر في العاصمة السعودية الرياض تحولت إلى كابوس لمنفذيها الشابين اللذين انتهيا إلى الوقوع في قبضة الشرطة في انتظار المحاكمة.

بمجرد اقتحامهما المتجر بسلاح أبيض، قوبل السارقان بمقاومة شجاعة من طرف عاملين دخلا معهما في شجار طويل.

وإذا كان أحد اللصين قد نجح في الخروج من المحل التجاري والفرار فإن الثاني قضى لحظات طويلة يحاول اللحاق بصاحبه، غير أن العاملين منعاه وتبادلا معه الضرب واللكمات للحظات طويلة انتهت بوصول الشرطة إلى عين المكان.

فلا عملية السطو نجحت، بالنسبة للسارقين، ولا هما استطاعا “العودة إلى قواعدهما سالمين”، وسوف تنتهي المغامرة في الزنزانة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” وزارة الداخلية السعودية أعلنت أنها ألقت القبض على الشابين، البالغين نحو 20 عاما، بعد محاولتهما سرقة صندوق محاسبة المتجر وهي تستكمل التدابير الإدارية القانونية في حقهما.

إحدى كاميرات المراقبة في المحل التجاري وثقت الوقائع بتفاصيلها التي أثارت السخرية والضحك على اللصين الفاشلين بعد بث الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

