قضاة آليون يحلون مكان البشر خلال 50 عام

كشف الخبير في الذكاء الصناعي تيرنس موري عن إمكانية احلال القضاة الآليين مكان البشر كونهم يستطيعون اكتشاف الكذب وتحديد المذنبين بدقة تصل الى 99% .

ويمكن لهذه الروبوتات أن تكشف علامات الكذب التي لا يستطيع الإنسان اكتشافها من خلال تحليل أنماط الكلام ودرجة حرارة الجسم وحركات العين وذلم بواسطة كاميرا مرفقة مع اتلقاضي الآلي.

وبحسب دراسة استمرت لعامين وستنشر العام المقبل فإن هذه الروبوتات ستكون شائعة في جلسات الإستماع الجنائية والمدنية في انجلترا وويلز خلال 50 عام وسيفتح الذكاء الصناعي شكلاً جديد للعدالة الرقمية.

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