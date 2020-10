القضاء على عش «الدبابير القاتلة» في واشنطن

فريق من العلماء، قضي يوم أمس السبت، على أول عش لما يسمى بالدبابير القاتلة، التي تم العثور عليها في الولايات المتحدة، على شجرة بولاية واشنطن.

واستخدم العلماء الملابس الواقية والمكنسة الكهربائية، لإخلاء الشجرة من الدبابير الآسيوية العملاقة، وبذلك قضوا على أول عش لهذا النوع من الدبابير عثر عليه في الولايات المتحدة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن وزارة الزراعة بالولاية، إلى أنها ظلت أسابيع تبحث عن تلك الدبابير، التي تهاجم خلايا نحل العسل، ويمكن أن تشكل خطرا على البشر، لأنها قد تلسع مرارا بسم بشكل أقوى من نحل العسل.

وعثر علماء الحشرات بالولاية على العش، بالقرب من مدينة بلين القريبة من الحدود الكندية، يوم الخميس الماضي، وعادوا، يوم أمس السبت، بسترات وقفازات واقية لإجراء عملية الاستخراج.

ويمكن أن يصل طول هذا الدبور اللاسع، وهو الأكبر في العالم، إلى ما يتراوح بين 4 و6 سنتيمترات.

وتعد جنوب شرق آسيا والصين وتايوان موطنه الأصلي، واكتشف صاحب منزل في بلين هذه الدبابير لأول مرة في الولايات المتحدة في شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح مسؤولون، أنه بغض النظر عن الخطر على البشر، فإن هذه الدبابير تشكل تهديدا للزراعة وصناعة المناحل، لأنها حشرات معروفة بافتراس نحل العسل، حيث يمكن لعدد قليل من الدبابير القضاء على خلية بأكملها خلال ساعات.

