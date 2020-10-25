تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – مجموعة متنوعة رائعة لكافة الاستخدامات و عروض مجانية لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق TotalAV للحفاظ على الأمن والخصوصية

تطبيق من تطبيقات الحماية المميزة يتيح العديد من المميزات المهمة مثل الحماية من المواقع المشبوهة وتنبيهك في حالة اختراق أي من حساباتك، وتحديد موقع الجهاز في حالة السرقة، وحذف الصور المتكررة لتوفير المساحة، بالإضافة إلى خدمة VPN (لكنها مدفوعة).

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق PhotoX Pro خلفيات حية

تطبيق مميز يحتوي على خلفيات فائقة الجودة بالإضافة إلى خلفيات متحركة Live Wallpapers. التطبيق يحتوي على أكثر من 500 ألف خلفية بمختلف التصنيفات يمكنك اختيار ما تشاء منها.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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برنامج Adobe Illustrator الآن متوفر للايباد

هواة الرسم والتصميم أصبح متوفر الآن لهم تطبيق Adobe Illustrator بنسخة جديدة للايباد تدعم قلم ابل. تطبيق Adobe Illustrator هو من أشهر التطبيقات المخصصة لإنشاء التصميمات والرسومات الموجهة Vectors.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق FastCoach للصيام المتقطع وإنقاص الوزن

لا يعد الصيام شعيرة دينية فقط بل أيضاً وسيلة صحية لإنقاص الوزن عبر ما يعرف بنظام الصيام المتقطع الذي يتبعه الملايين حول العالم من أجل إنقاص الوزن والحفاظ على جسم صحي. هذا التطبيق سوف يساعدك في إنشاء نظام للصيام المتقطع خاص بك والالتزام به.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق ACDSee Pro – كل أدوات الصور في تطبيق واحد!

هو تطبيق شامل لكل ما يخص الصور والفيديو يتيح لك خيارات واسعة من أجل التقاط الصور والفيديو وكذلك التعديل عليها باستخدام أدوات تعديل احترافية مثل ضبط الإعدادات يدوياً ودمج مجموعة صور في صورة واحدة وغير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Memos-Voice للتسجيل وأخذ الملاحظات والصور

هو برنامج مميز لتسجيل المحاضرات واللقاءات والملاحظات الصوتية مع إمكانية تدوين الملاحظات أثناء التسجيل وكذلك التقاط الصور وسيعرض لك التطبيق توقيت الملاحظات والصور المضافة للتسجيل كما يمكنك تعديل التسجيل الصوتي.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Sticky Notes Widget ويدجت الملاحظات

مستخدمو أجهزة ابل الذين قاموا بتحديث أجهزتهم إلى iOS 14 و iPadOS 14 يمكنهم استخدام هذا التطبيق المميزة لتدوين الملاحظات و ووضعها كويدجت على الشاشة الرئيسية أو شاشة القفل مع مزايا أخرى كإضافة صورة وغير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة