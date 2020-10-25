صيني يطالب غينيس بلقب أطول طالب في العالم

تقدّم الطالب الصيني رين كيو البالغ من العمر 14 عاماً بطلبٍ لموسوعة غينيس للأرقام القياسية طالب من خلاله بالحصول على لقب أطول طالب في العالم.

ونشر الطالب الذي يعيش في مدينة ليشان الواقعة في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين صوراً له أثناء قياس طوله الذي بلغ 2.21 متر.

وقال رين إنّه لاحظ تفوقه بالطول على أقرانه منذ دخوله المدرسة، وبأنّه يستخدم أثاثاً خاصاً به يتناسب مع طوله للدراسة والنوم.

من جهة أخرى قال أحد المسؤولين في غينيس إنّ الرقم القياسي الحالي لأطول طالب في العالم بحوزة مراهق أمريكي يبلغ عمره حالياً 18 عاماً وطوله 2.15 متر، وأكدّ المسؤول ورود طلب رين كيو، وقال إنّهم سيقومون بالتحقق من طول رين وإرسال البيانات لمقر غينيس الرئيسي في لندن لتدقيقها، ولمنح الطالب الصيني لقب أطول طالب في العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية