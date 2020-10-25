Honor تطلق “هاتفا متوسطا” بشاشة مميزة وبطارية قوية

أعلنت شركة هواوي الصينية عن هاتفٍ جديدٍ من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Honor 10X Lite.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Kirin 710A ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 6.67 بوصة ودقة عرض Full HD+، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغابايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 22.5 واط، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية يوم 13 نوفمبر القادم بسعر 213 دولارا أمريكيا.

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