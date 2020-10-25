نوكيا تستعد لإطلاق هاتف متطور بسعر رخيص

تستعد شركة نوكيا الفنلندية لإطلاق هاتف جديد متطور بسعرٍ رخيصٍ ستطلق عليه اسم Nokia 2V Tella.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Mediatek MT6761 Hellio A22 بتردد 2.0 غيغا هرتز، ومعالج رسوميات PowerVR GE8230، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة 5.45 بوصة ودقة عرض 720*1440 بيكسل، ومعدل سطوع 295 شمعةم تقريباً، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثنائية بدقة 8 و2 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 16 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 2 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، ومكان لتركيب شريحتي اتصال.

يذكر أن نوكيا ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 140 دولارا أمريكيا.

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