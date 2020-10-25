هواوي تطلق ساعة فاخرة تدعم أكثر من 100 تمرين

كشفت شركة هواوي الصينية عن ساعة ذكية فاخرة بمواصفات مميزة أطلقت عليها HuWatch GT2 Porsche Designawei .

وزودت الشركة الصينية الساعة الجديدة بشاشة OLED مقاس 1.39 بوصة وهيكل بقطر 46mm، ونظام تشغيل تابع لشركة هواوي.

وستدعم هذه الساعة أكثر من 100 وضع للتمرين منها التسلق، ركوب الأمواج، التجذيف، المشي وغيرها، وستحتوي على مدرب لرياضة التزلج ورياضة الغولف.

وستحتوي على مستشعر لقياس ضربات القلب ومعدل الأوكسجين في الجسم، ومقياس للضغط الجوي يخبرك بالظروف الجوية المعاكسة، وميزة TruSleep 2.0 التي تشخص 6 أنواع شائعة من مشاكل النوم، وميزة TruRealx التي تقيس التوتر لدى الشخص.

وتتميز الساعة الجديدة ببطاريتها التي تجعلها تعمل لمدة 14 يوماً في ظل الاستخدام العادي، و8 أيام في ظل الاستخدام المكثف، وبقدرتها على مقاومة المياه حتى عمق 50 مترا.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق ساعة Huawei Watch GT2 Porsche Design في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 700 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية