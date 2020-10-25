للوقاية من هشاشة العظام.. اتبعوا النصائح التالية

قدّم البروفسور الألماني ميشيل أملينغ مجموعة من النصائح تساعد النّاس على حماية أنفسهم من هشاشة العظام.

وقال إنّ اتباع نظام غذائي متوازن غني بالكالسيوم، وممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على الوزن، بالإضافة إلى الابتعاد عن التدخين، وحصول الجسم على ما يكفي من فيتامين D يساعد على الوقاية من هشاشة العظام.

وركزّ البروفيسور الألماني على أهمية الفيتامين D لأنّه يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، ولأنّ نقصه يدفع الجسم لمهاجمة احتياطي الكالسيوم الموجود في الهيكل العظمي، مما يؤدي للإصابة بهشاشة العظام.

ودعا الناس للحصول على هذا الفيتامين من خلال التعرض لأشعة الشمس، تناول البيض، أسماك البحر الدهنية، والمكملات الغذائية.

وأكدّ ميشيل أملينغ على أهمية الرياضة ودورها في الحماية من هشاشة العظام، وطلب من الناس ممارسة تمارين قوة التحمل وتقوية العضلات والتوازن.

يذكر أنّ مرض هشاشة العظام يصيب الهيكل العظمي، ويؤدي لفقدان العظام لقوتها وكتلتها.

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