احتجاز حمار في المغرب يثير جدلا واسعا

أثار خبر احتجاز حمار من قبل السلطات المحلية بقرية تومليلين الواقعة في إقليم تارودنت الواقع جنوبي المغرب جدلاً وسخرية كبيرة على مواقع الإنترنت.

فبعد أن قامت السلطات باحتجاز الحمار في سبتمبر الماضي بناء على طلبٍ تقدم فيه رئيس البلدية اتهم من خلاله الحمار بالاعتداء على ممتلكات البلدية وتناوله العشب الموجود فيها، قام صاحبه علي كوز بتقديم شكوى أكدّ من خلالها تضرره من احتجاز الحمار الذي يساعده في قضاء بعض الحاجات.

وقال الرجل الذي يعيش في قرية تومليلين إنّه ترك الحمار مربوطاً في ساحة المنزل، ولا يعلم كيف وصل لبناء البلدية.

وأكدّ أنّ احتجاز الحمار عائد لحسابات سياسية على مستوى البلدية، وجاء كردٍ على تأسيسه لجمعية زراعية.

وأثار الخبر موجة من السخرية على الإنترنت، حيث أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من النكت حول القصة وطالبوا بإنصاف الحمار.

يذكر أنّ البلدية وضعت الحمار المحتجز لدى أحد المزارعين في القرية لعدم امتلاكها مكاناً مناسباً لاحتجازه فيه.

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