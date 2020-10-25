باسل خياط يعود للدراما السورية من بوابة “عالم كامل”

أكدّ النجم السوري باسل خياط عودته للدراما السورية من خلال مشاركته في مسلسل عالم كامل المقرر عرضه قريباً.

وتعد هذه المشاركة الأولى لباسل خياط في الدراما السورية منذ عدة سنوات، حيث اقتصرت مشاركته في الفترة الأخيرة على الأعمال المشتركة.

وسيتألف المسلسل الجديد من 8 حلقات وسيتم تصويره في لبنان، وسيعرض على إحدى المنصات الرقمية.

وسيشهد العمل مشاركة نخبة من نجوم الدراما السورية كعبد المنعم عمايري، إيهاب شعبان، نظلي الرواسي، بالإضافة لباسل خياط وغيرهم.

وسيكون المسلسل الجديد التجربة الإخراجية التلفزيونية الأولى للسدير مسعود نجل الفنان الكبير غسان مسعود.

ومسلسل عالم كامل من تأليف لواء يازجي ومحمد أبو اللبن، وإنتاج محمد مشيش وإخراج السدير مسعود.

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