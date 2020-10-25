تطبيقات الأسبوع للاندرويد – مجموعة كاملة رائعة ومجانية تشمل المتاحة مؤقتًا مع أفضل الألعاب المختارة بعناية

كعادتنا الإسبوعية، نحمل لكم أحدث تطبيقات اندرويد من كل مكان جنبًا إلى جنب مع الألعاب التي تستحق التجربة، هذا بالطبع إلى جانب التطبيقات والألعاب المدفوعة والتي تُتاح مجانًا لفترة محدودة جدًا، وكالعادة ننصحكم بتحميلها في حال حازت إعجابكم وذلك قبل أن ينتهي توافرها المجاني! إلى جانب التطبيقات الجديثة فنحن نشارككم أيضًا التطبيقات الأساسية التي يحتاجها كل هاتف لعلها ليست متوفرة لديكم.. والآن هيا لنبدأ.

تطبيق Lecture Notes – تطبيق مثالي لفترة الدراسة



هذا التطبيق المتاح مجانًا لفترة محدودة جدًا من الوقت هو الصديق الوفي للطلاب في مرحلة الدراسة، التطبيق يتيح لك التقاط الملاحظات بكافة انواعها سواء نصية أو صوتية إلى جانب إمكانية تسجيل الملاحظات بيديك مباشرةً! أضف إلى ذلك خواص عديدة موجهة للطلاب وهي التي ستكون مثالية في فترة الدراسة عن بعد الحالية.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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تطبيق AccuBattery – أفضل تطبيقات البطارية للاندرويد



التطبيق يتبع المنهجية العلمية في إعطائك كافة المعلومات حول البطارية الخاصة بك، بما في ذلك عمرها، مدى استهلاكها والوقت المناسب والمثالي لشحنها يوميًا! التطبيق أيضًا يحدد لك سرعة الشحن المناسبة ويعمل كمؤقت لمنع شحن هاتفك حتى 100%! هذا التطبيق هو في الواقع من أبرز التطبيقات في مجاله، ولذلك هو يستحق التجربة.

السعر : مجّاني

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تطبيق 1.1.1.1 لحماية اتصالك بالإنترنت



يتيح لك هذا التطبيق تغيير الـIP Adress الخاص بك بالاعتماد على DNS شهير وهو 1.1.1.1 والمملوك لشركة كلاودفلير المطورة للتطبيق، أيضًا يوفر لك خاصية WARP لمزيد من الحماية والأمان، يخدم التطبيق ناحيتين مهمتين، الناحية الأولى هي حماية اتصالك بالإنترنت وجعلك خفيًا، والهدف الثاني هو فتح المواقع والتطبيقات المحجوبة في بلدك.

السعر : مجّاني

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لعبة Revolution Chess من أفضل العاب اندرويد للشطرنج



واحدة من الألعاب التي ستنال استحسان عشّاق الشطرنج بلا أدنى شك، اللعبة تعتمد على وضع قطع الشطرنج في مكان غير الأماكن المألوفة! أي أن لعبة Revolution Chess تتبع نهجًا وقواعد جديدة كليًا عن لعبة الشطرنج، ويصفها مطوريها بأنها إعادة ابتكار للعبة!

السعر : مجانية

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية !

تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق AMOPLEX – أفضل الخلفيات لشاشات أموليد



يتيح لك هذا التطبيق خلفيات غامقة تعتمد على اللون الأسود ولهذا فهو موجه لشاشات أموليد أكثر من غيره، لكنه وبالطبع سيعمل على أي جهاز وبأي شاشة، يتيح لك التطبيق مكتبة ضخمة من الخلفيات الرائعة مع إعلانات قليلة جدًا وإمكانية التحميل المباشر.

السعر : مجّاني

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لعبة الألغاز 2048 الغنية عن التعريف



يتوفر هذا الإصدار من لعبة الألغاز 2048 مجانًا لفترة محدودة، وكونها لعبة مدفوعة في الأساس فهي تأتي بدون إعلانات بالطبع، كما أنه بإمكانك لعبها دون اتصال بالإنترنت من الأساس! اللعبة تتيح لك تحكم سهل وسلس و8 أشكال مختلفة لتختار منها.

السعر : مجّاني

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تطبيق PortraitAI لتحويل صورتك لرسمة أثرية!



يتيح لك هذا التطبيق بالاعتماد على قدرات الذكاء الاصطناعي أن تحول صورتك للوحة من القرن الثامن عشر! هذا كما يوفر لك عددًا ضخمًا من الأشكال والتصميمات المستوحاة من نفس الحقبة! التطبيق يتيح لك أيضًا تحويل صورتك إلى فيديو بنفس الإسلوب لكن هذا يتطلب اشتراك مدفوع..

السعر : متاحة مجانًا لفترة محدودة

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لعبة Final Order – لعبة استراتيجية وتكتيكية من الطراز الأول



توفّرت لعبة Final Order أخيرًا لأجهزة أندرويد، وهذه اللعبة هي لعبة استراتيجية من الطراز الأول تعتمد على التخطيط أي أنها ليست لعبة أكشن، اللعبة مستوحاة من أنظمة الجيش الحقيقية وهي لعبة مجانية تتيح لك اللعب مع أصدقائك أيضًا.

السعر : مجانية

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لعبة Genshin Impact – أكثر ألعاب أندرويد انتشارًا حاليًا



انتشرت لعبة Genshin Impact انتشار النار في الهشيم، وهي توفّر تجربة لعب مثالية من نوع RPG مع رسوم مشابهة للعبة Zelda Breath of The Wild الممتازة! كما أنها توفّر رسوم ممتازة وتجربة لعب مثالية وهو ما جعل مساحتها تصل إلى 6 جيجابايت! حتمًا يجب أن تجربها.

السعر : مجّاني

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ما رأيك في تطبيقات هذا الأسبوع لاندرويد؟ وهل كان هناك تطبيق تود رؤيته في هذا المقال ولم تره؟ يمكنك دائمًا أن تشاركنا رأيك واقتراحاتك! لا تنسى أيضًا مطالعة أفضل تطبيقات اندرويد للأسابيع الماضية!

