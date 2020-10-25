أسباب صحية تجعلك حريصا على تناول لحوم الدجاج

دعت خبيرة التغذية الروسية سفيتلانا فوس الناس لتناول فيليه الدجاج، وأكدّت دوره في تقوية الجهاز المناعي.

وقالت الطبيبة الروسية في منشور نشرته على صفحتها الرسمية في إنستجرام إنّ لحم الدجاج مصدرٌ أساسيٌ للبروتين الذي يمنح الشخص الأحماض الأمينية التي تشارك في بناء العظام، العضلات، الجلد، وعناصر الدم والدماغ والأنسجة الأخرى.

وأشارت سفيتلانا فوس لخطورة نقص الأحماض الأمينية، وقالت إنّ نقصها يضعف الجهاز المناعي، وبررت الأمر بعدم قدرة الخلايا المناعية الموجودة في الجسم البشري والتي تصنع الجلوبولين المناعي على إنتاج الكمية المطلوبة للاستجابة المناعية.

كما طلبت من الناس الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين لتعزيز صحة جهازهم المناعي وحمايته من الضعف.

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