هندي مولع بالألماس يدخل “غينيس” بخاتم مذهل.. شاهد

تمكن الصائغ الهندي كوتي سريكانث مؤسس شركة هولمارك للمجوهرات من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بصناعته لخاتمٍ مكون من 7801 ألماسة.

وقال الصائغ الهندي إنّ حبه للألماس دفعه لوضع هذا العدد منها في خاتمٍ على شكل زهرة أطلق عليه اسم The Divien-7801 Brahma Vajra Kamalam.

وبدأ كوتي بتصميم الخاتم الجديد في سبتمبر 2018، واختار له شكل الزهرة لأنّها ترمز للنقاء بحسب الثقافة الهندية، وبدأ برسمه بالقلم الرصاص، قبل أن يستعين بالكمبيوتر لمعرفة عدد قطع الألماس التي يحتاجها لتنفيذ التصميم.

وفي مايو 2019 قام بشراء قطع الألماس اللازمة لصنع الخاتم، وانتهى من تنفيذه في أغسطس عام 2019.

يذكر أنّ هذا الرقم هو أول رقم قياسي يسجل في موسوعة غينيس للمجوهرات في جنوب الهند.

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