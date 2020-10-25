دانا مارديني تنفي شائعات مرضها

دحضت الفنانة السورية دانا ماديني شائعات مرضها التي انتشرت مؤخراً على مواقع الإنترنت، وقالت إنّها بخير وصحة وعافية، ولا تعاني من أي مرض أو تدهور بالحالة الصحية.

وأبدت الفنانة الشابة استغرابها من انتشار هذه الشائعات، وأكدّت تلقيها عددا كبيرا من الاتصالات والرسائل من أصدقائها وعشاقها الراغبين بالاطمئنان على حالتها الصحية.

وكانت النجمة السورية قد كشفت منذ مدة سبب غيابها عن الموسم الرمضاني الماضي، وقالت إنّها اعتذرت عن عدة أعمال لأنّها لم تجد في الشخصيات التي عرضت عليها شيئاً مختلفاً عما قدّمته في مسيرتها.

ولم تفصح دانا عن الأعمال التي ستشارك فيها في الموسم الرمضاني، وتركت هذا الأمر مفاجأة لجمهورها.

يذكر أنّ آخر ظهور للنجمة الشابة كان في مسلسل تانغو رفقة كلّ من النجم السوري باسل خياط، والفنانة دانييلا رحمة.

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