ست ألعاب لا تفوّت سيتم إطلاقها في شهر نوفمبر لكافة المنصات – Cyberpunk على رأسهم

عالم الألعاب هو عالم مميز بحق وله ملايين المتابعين، ولعل هؤلاء المتابعين ينتظرون شهر نوفمبر المقبل بفارغ الصبر، نظرًا لأن ألعاب شهر نوفمبر المقبل تُعد من أكثر الألعاب المنتظرة منذ أشهر طويلة، خصوصًا أن هذا الشهر سيشهد إطلاق أجهزة الألعاب PS5 وXbox Series X! وفي هذا المقال سنشارككم ست ألعاب لا تفوّت سيتم إطلاقها في شهر نوفمبر لكافة المنصات وCyberpunk 2077 على رأسهم بكل تأكيد..

ألعاب شهر نوفمبر: ست ألعاب لا تفوّت سيتم إطلاقها في شهر نوفمبر

1- أبرز ألعاب شهر نوفمبر Cyperbunk 2077 — تصدر 19 نوفمبر

المنصات: PS4، Xbox One, PC, Google Stadia || فيديو العرض الرسمي

لعبة Cyperbunk 2077 هي وبلا شك واحدة من أكثر الألعاب المنتظرة ليس فقط ضمن شهر نوفمبر بل على الإطلاق! اللعبة قادمة من ستوديو CD Projekt Red وهو المطور للعبة Witcher 3 الغنية عن التعريف! اللعبة قادمة خلال نوفمبر وتحديدًا في 19 نوفمبر، وستقدّم اللعبة تجربة لعب ممتازة وستشهد ظهور الممثل كيانو ريفز المحبوب أيضًا. اللاعب سيكون بإمكانه الاختيار بين شخصيات عديدة وماضي كل شخصية سيتحكم في اللعب! وهي لعبة عالم مفتوح وأكشن بالطبع. يُمكنك حجزها من هنا.

2- Spider-Man: Miles Morales — تصدر 12 نوفمبر

المنصات: PS5, PS4|| فيديو العرض الرسمي

الجزء الثاني من لعبة Spider-Man التي صدرت للبلايستيشن وحققت نجاح في غاية الضخامة! هذه اللعبة ستكون من نوع ألعاب العالم المفتوح بالطبع مع أكشن وإثارة وقصة رائعة، ستجري أحداث اللعبة في مدينة هارليم على عكس الجزء السابق، هذا بينما ستكون اللعبة قصيرة نسبيًا من حيث وقت لعب القصة! اللعبة أيضًا ستعمل على دقة 4K و60 إطار في الثانية على PS5! يمكنك حجزها من هنا.

3- Assassin’s Creed: Valhalla — تصدر 10 نوفمبر

المنصات: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Sereis X/S, PC|| فيديو

لعبة أساسينز كريد المنتظرة، نحن نعلم الكثير عن هذه اللعبة حاليًا وحدّثناكم عنها من قبل ضمن حديثنا عن مؤتمر Ubisoft Forward في المقال التالي: “مؤتمر Ubisoft Forward للألعاب – أساسنز كريد فالهالا، فار كراي 6 وألعاب ضخمة للهواتف“. اللعبة ستقع في المملكة المتحدة في القرن التاسع ضمن عصر الفايكينج وستقدّم تجربة لعب مفتوح بالطبع. اللعبة أيضًا ستكون أقصر من حيث وقت اللعب من أسلافها، لكنها منتظرة وبلا شك، ويُمكن حجزها من هنا.

4- من أبرز ألعاب شهر نوفمبر Dirt 5 — تصدر 6 نوفمبر

المنصات: Xbox One, PS4, PC|| العرض الرسمي

لعبة Dirt 5 وسلسلة Dirt بشكل عام هي من سلاسل الألعاب المعروفة بلا شك، وهي التي تحجز لنفسها مكان في وقت مبكر مع ألعاب شهر نوفمبر المنتظرة، اللعبة وكما نعلم هي لعبة سباقات عنيفة وهذه اللعبة هي اللعبة الثامنة ضمن سلسلة ديرت. اللعبة قادمة في نوفمبر بعد شهور من التأجيل، وستأتي لاحقًا بالطبع للأجهزة الجديدة.

5- Call of Duty: Black Ops Cold War — تصدر 13 نوفمبر

المنصات: PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC|| العرض الرسمي

لعبة Call of Duty الجديدة والتي يشتريها الجميع بسبب وبدون سبب🤣 اللعبة قادمة ضمن تشكيلة نوفمبر المقبلة وستوفر هذه المرة وضع لعب فردي عادي (وضع القصة) إلى جانب اللعب أونلاين ضمن أوضاع لعب مختلفة! لا يوجد الكثير لنتحدّث فيه حول كول أوف دوتي، هي كما هي! احجزها من هنا.

6- LOL Wild Rift — من ألعاب شهر نوفمبر المنتظرة

المنصات: Android وiOS || العرض الرسمي

حسنًا، هذه هي اللعبة الأخيرة التي سنتحدّث عنها، وهي هذه المرة لعبة موجهة لمنصة الهواتف الذكية بنظاميّ التشغيل المختلفين، واللعبة تقع ضمن تصنيف ألعاب الـMOBA ولعبة LOL — League of Legends هي وببساطة أشهر هذه الألعاب على الكمبيوتر، وها هي قادمة للموبايل من نفس الشركة!