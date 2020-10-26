اختبار البطارية – هواتف ايفون 11 برو تتفوق على هواتف ايفون 12 و 12 برو الجديدة!

لازلنا معكم في تغطية مستمرة مع بدء إطلاق هواتف ايفون 12 في الأسواق. هاتفا ايفون 12 و ايفون 12 برو متاحان الآن للشراء وقد قام الكثيرون بالشراء بالفعل إما من المتاحر أو عبر الإنترنت. هناك الكثير من الانطباعات الأولية عن تلك الهواتف ومن أهمها عمر البطارية الذي سوف نتناوله في هذا المقال.

يأتي ايفون 12 ببطارية بسعة 2815 ملي أمبير، وهي أقل مقارنة بهاتف ايفون 11 الذي يحمل بطارية بسعة 3110 ملي أمبير.

هاتف ايفون 12 برو بنفس حجم وقياس الشاشة في ايفون 12 أي 6.1 إنش، ولديه نفس سعة وعمر البطارية المذكور سابقاً أي 2815 ملي أمبير.

في مؤتمر الإعلان عن هواتف ايفون 12 تحدثت ابل بشكل مستفيض عن تلك الهواتف وركزت على إضافة شبكات الجيل الخامس وقوة المعالج والكاميرا لكنها لم تذكر بتاتاً أي شيء بخصوص البطارية.

قناة Mrwhosetheboss الشهيرة على يوتيوب أجرت اختباراً من أجل قياس عمر البطارية في ايفون 12 و ايفون 12 برو ومقارنته بالإصدارات السابقة من الايفون وقد جاءت النتائج كالآتي:

ايفون 11 برو ماكس: 8 ساعات و 29 دقيقة

ايفون 11 برو : 7 ساعات و 36 دقيقة

ايفون 12 : 6 ساعات و 41 دقيقة

ايفون 12 برو : 6 ساعات و 35 دقيقة

ايفون 11 : 5 ساعات و 8 دقائق

ايفون XR : مدة 4 ساعات و 31 دقيقة

ايفون SE إصدار 2020 : 3 ساعات و 59 دقيقة

مما سبق نلاحظ تفوق هواتف ايفون 11 برو و ايفون 11 على هواتف ايفون 12 برو و ايفون 12 في اختبار البطارية الذي يحاكي نوعاً ما الاستخدام الفعلي اليومي.

هواتف ايفون 12 يبدو أنها خطوة للوراء فيما يتعلق بأداء البطارية، ومع تفعيل شبكات الجيل الخامس 5G يزيد استهلاك الطاقة واستنزاف البطارية بصورة أكبر كما ذكرنا في مقال سابق. ( هواتف ايفون 12 – هل تؤثر شبكات الجيل الخامس على عمر البطارية؟ )

هواتف ايفون 12 ميني و ايفون 12 برو ماكس لم تطرح في الأسواق حتى الآن، وسوف يبدأ إطلاقها خلال شهر نوفمبر القادم.

فيديو اختبار البطارية: