التصيد الإلكتروني يشتغل نسخة مزيفة من Netflix بالعربي

صرحت الباحثة الأمنية في شركة “كاسبرسكي” تاتيانا شيرباكوفا عن مجموعة من هجمات تمارس من قبل قراصنة التصيد الإلكتروني من خلال استخدامهم لموقع ويب خبيث متخفيا بصفحة “نتفليكس” Netflix باللغة العربية كوجهة خادعة.

ووضحت ان المعلومات الشخصية وبيانات الدخول في الوقت الحاضر أصبحت أكثر المنتجات الرقمية قيمة حيث يستغل المحتالون هذه البيانات ويبيعوها عبر الإنترنت ولاحقاً يبتزون المستخدمين من خلال دفع المال مقابل استعادة الحساب.

وأكدت شيرباكوفا ضرورة تجنب إدخال البيانات الا بعد التأكد من كون موقع الويب حقيقي وفي حال حصلت القرصنة فينبغي تغيير كلمة المرور في أسرع وقت وإبلاغ البنك عن تعرض البطاقة للإختراق.

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