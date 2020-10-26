شركة Xiаomi تطلق هاتفها الجديد بتقنيات متطورة

بينت مواقع مختصة بشؤون التقنية معلومات وصور حول الهاتف الجديد Redmi K30 Ultra من قبل شركة Xiаomi وسيحصل على كاميرا مخفية داخل الهيكل وتخرج منه عن التقاط صور السيلفي وكاميرا أساسية رباعية العدسة.

ويبلغ مقاس الشاشة في الجهاز 6.5 بوصة، أما دقة عرض عالية ومعدل سطوع يعادل 450 شمعة/م تقريبا و سعة البطارية 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا ومعدل استهلاك الطاقة قليل.

ويستخدم الجهاز نظام تشغيل “أندرويد-10” ويستطيع التعامل مع شبكات الـ5G ويحتوي على ذاكرة الوصول العشوائي 8 أو 12 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 256 أو 512 غيغابايت بالإضافة الى منفذين لبطاقات الإتصال.

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