جميعنا يعلم واقع هواتف هواوي الحالي، هواتف هواوي تأتي مع نظام أندرويد بشكل طبيعي لكن بدون خدمات وتطبيقات جوجل وبدون دعم لها، وهو أمر محبط للمستخدمين خصوصًا أولئك الذين يعيشون خارج الصين! لكن من ناحية أخرى هناك طرق لتنصيب خدمات وتطبيقات جوجل تلك على هواتف هواوي وأونور، هذه الطرق هي في واقع الحال غير رسمية، لكنها وفي نفس الوقت غير محرمة وغير خطرة! والآن سنلقي نظرة على تطبيق Googlefier – أحدث طريقة لتنصيب خدمات جوجل على هواتف هواوي وأونور.

تنصيب خدمات وتطبيقات جوجل على هواتف هواوي من خلال Googlefier

تطبيق Googlefier هو تطبيق من تطوير مطوري XDA وهو مصدر موثوق للبرمجيات المفتوحة والخارجية، التطبيق يأتي من تطوير شخص باسم bender_007 وهو مطور معروف ضمن هذا المجتمع، وتطبيق جوجليفير الجديد هذا يعمل بشكل غير رسمي على تنصيب خدمات وتطبيقات جوجل بالكامل على هواتف هواوي وأونور.. بكل بساطة!

التطبيق الجديد يتيح لك تنصيب تطبيقات وخدمات جوجل بشكل كامل باستخدام هاتفك فقط ودون الحاجة لتوصيله بالكمبيوتر، كل ما عليك فعله هو تنصيب التطبيق وإعطائه الصلاحيات التي يريدها ومن ثم اتباع الخطوات التي تظهر على الشاشة أمامك حتى تنتهي العملية، وفي العادة تنتهي العملية بالكامل في حدود العشر دقائق.

تم اختبار التطبيق بالفعل على سلسلة هواوي P40 وكذلك لوحيات MatePad Pro ونجحت العملية دون مشاكل، لكن هذه الأجهزة كانت تعمل على واجهة EMUI 10 بالمناسبة، وهنا ننوه أن تطبيق Googlefier لا يعمل على الأجهزة التي تعمل مع واجهة EMUI 11 الأحدث.

المطورين قد نشروا فيديو يوضّح طريقة تنفيذ العملية، وهو الذي يُمكنك مشاهدته بالضغط هنا، لكنهم أشاروا أيضًا لضرورة عمل ضبط مصنع بالكامل لهاتفك في حالة أنك جربت أن تنصّب خدمات وتطبيقات جوجل سابقًا بطريقة أخرى، وهذا لأن الطريقة القديمة التي استخدمتها والطريقة الجديدة في التطبيق الجديد قد يتعارضا سويًا. يُمكنك تحميل التطبيق من هذا الرابط.