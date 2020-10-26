بعد إطلاق هواتف iPhone 12..المستخدمون يشكون من عيوب بالأجهزة

كشف موقع MacRumors المهتم بأخبار وتقنيات شركة آبل عن بعض الشكاوي التي وصلت للموقع حول الهاتف الذي أطلقته الشركة قبل اسبوعين وقال المستخدمون انه لا يوجد أي اختلاف عن الهواتف التي أطلقتها العام الماضي.

وأشار المستخدمون الى بعض العيوب أيضاً إذ أن حساس Face ID في الهواتف الجديدة يعمل بنفس سرعة الإصدار السابق وأن عملية تثبيت الشاحن ليست بتلك السهولة وعملية التقاط الصور والفيديوهات بقيت كما هي.

وفي مقال نشرته صحيفة Verge وضحت أن العيب الأساسي هي الشحن الذي ينفذ بسرعة خصوصاً عند الإتصال بشبكات الـ5G وقال بعض الخبراء ان الأشخاص الذين اعتادوا على هواتف iPhone 11 “سيشعرون بخيبة الأمل قليلا” من أجهزة الطراز الجديد.

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