كمامة سحرية يتغير لونها عند تعرضها لفيروس كورونا

نجح باحثون أمريكيون تابعون لجامعة فرجينيا كومنولث الأمريكية في ابتكار كمامة سحرية تساعد على اكتشاف فيروس كورونا بشكلٍ مبكر.

وتتألف الكمامة السحرية من ألياف ذات صبغة حرارية يتغير لونها عند تعرضها للفيروسات بشكلٍ عام، ولفيروس كورونا بشكلٍ خاص.

وقالوا إنّ معالجة الألياف والبلورات السائلة تؤدي لتغيير لونها بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها، لأنّ البلورات السائلة التي تقع ما بين المرحلة السائلة والصلبة لها خاصية اللون المنعكس.

وتُصنع الكمامة الجديدة من مواد نانوية خفيفة الوزن ومرنة قابلة للاستخدام في الملابس للتمويه، ويمكن استخدامها لإنشاء أجهزة استشعار قابلة للارتداء.

وعمد الباحثون لاختبار كيفية صنع ألياف حرارية من خلال دمج تركيبات الكريستال السائل في الألياف النانوية المغزولة كهربائياً.

وأكدّ العلماء إمكانية إضافة أجهزة استشعار تربط مع تطبيقات تساعد على اكتشاف وجود الأمراض.

ويتوقع العلماء أنّ تساعد الكمامة الذكية على اكتشاف حالات الإصابة بكورونا بشكلٍ مبكرٍ مما يساعد على الحد من انتشاره.

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