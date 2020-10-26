شركة Avast تحذّر من 27 تطبيق مضرّ على متجر جوجل بلاي – احذفهم فورًا

نشرت شركة Avast اليوم تقريرًا قويًا يشير إلى عدد كبير من التطبيقات على نظام تشغيل أندرويد التي تضم فيروسات إعلانية Adware، أي أن هذه التطبيقات تكون قادرة على عرض الإعلانات في أي وقت أثناء استخدامك الهاتف، ونظرًا لأن هذه التطبيقات تفعل هذا فقد تسرق أيضًا بياناتك! نشارككم قائمة تطبيقات أندرويد مضرة يجب حذفها على الفور من هواتفهكم، وهذه القائمة تشمل الألعاب أكثر من أي شيء آخر.

تطبيقات أندرويد مضرة يجب حذفها على الفور

الشركة قد توصلت إلى 21 تطبيق مختلف، وحسبما صرّحت فهي قد أرسلت القائمة لجوجل بالفعل، إلا أن العملاقة الأمريكية لم تتخذ قرارات صارمة مع كافة التطبيقات بعد هذا حيث أن 19 تطبيق من هذه التطبيقات لازال موجودًا على متجر بلاي بشكل طبيعي.

هذا النوع من التطبيقات المضرة يسبب الأذى من ناحيتين، الناحية الأولى هي عرض الإعلانات في أوقات متفرقة دون أن تعرف مصدر هذه الإعلانات، والناحية الثانية هي سرقة بياناتك بأشكال مختلفة، هذا ناهيك عن استهلاك البطارية بشكل كبير نظرًا لأن هذه التطبيقات تعمل في الخلفية لعرض الإعلانات! فيما يلي نشارككم القائمة الكاملة بأسماء تلك التطبيقات والألعاب، وإن كنت تمتلك أي منها على هاتفك فعليك حذفها بالطبع:

Shoot Them Crush Car Rolling Scroll Helicopter Attack – NEW Assassin Legend – 2020 NEW Rugby Pass Helicopter Shoot Flying Skateboard Iron it Shooting Run Plant Monster Find Hidden Find 5 Differences – 2020 NEW Rotate Shape Jump Jump Find the Differences – Puzzle Game Sway Man Monkey Destroyer Desert Against Cream Trip Props Rescue

انتشرت هذه الألعاب بشكل كبير -حسب تصريحات المستخدمين- عن طريق إعلانات الشبكات الاجتماعية وخصوصًا الإعلانات على يوتيوب وتيك توك، وهو ما زاد من انتشار هذه الألعاب، وهذا يوضّح لنا أيضًا أن نتجنب تحميل التطبيقات والألعاب من الإعلانات على هذه المنصات، كما ننصحكم أن تطالعوا تقييمات هذه الألعاب والتطبيقات بدقة قبل تحميلها.