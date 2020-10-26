طفل يقتل نفسه بالخطأ ويُحوّل عيد ميلاده لمأتم

شهدت منطقة بورتر الواقعة على بعد 48 كيلو مترا من منتصف مدينة هيوسين في ولاية تكساس الأمريكية حادثة مؤسفة راح ضحيتها طفل يبلغ عمره 3 سنوات.

حيث وجد الطفل الذي لم تكشف هويته مسدساً ووجهه إلى صدره وأطلق النار على نفسه بالخطأ ليفارق الحياة على الفور.

وقالت شرطة المدينة إنّ المسدس سقط من جيب أحد أفراد العائلة أثناء استعدادهم لإقامة حفلة عيد الميلاد الخاصة بالطفل الراحل.

من جهة أخرى قالت عائلة الضحية إنّهم كانوا يلعبون الورق عندما سمعوا صوت طلقة نارية قادمة من غرفة الطفل، وإنّهم قاموا بنقل الطفل بشكل فوري إلى أقرب نقطة طبية في محاولةٍ يائسة لإنقاذ حياته.

وأشار ناشطون إلى أنّ هذه الحادثة هي خامس حادثة إطلاق نار عرضي مميت يقدم عليها طفل في تكساس، وقالوا إنّ سبب هذه الحوادث وجود الأسلحة النارية في المنازل الأمريكية بشكلٍ كبيرٍ، حيث تشير التقارير إلى أنّ 4.6 مليون طفل أمريكي يعيشون في منازل تضم مسدسا واحدا على الأقل.

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