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طفل يقتل نفسه بالخطأ ويُحوّل عيد ميلاده لمأتم

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت منطقة بورتر الواقعة على بعد 48 كيلو مترا من منتصف مدينة هيوسين في ولاية تكساس الأمريكية حادثة مؤسفة راح ضحيتها طفل يبلغ عمره 3 سنوات.

حيث وجد الطفل الذي لم تكشف هويته مسدساً ووجهه إلى صدره وأطلق النار على نفسه بالخطأ ليفارق الحياة على الفور.

وقالت شرطة المدينة إنّ المسدس سقط من جيب أحد أفراد العائلة أثناء استعدادهم لإقامة حفلة عيد الميلاد الخاصة بالطفل الراحل.

من جهة أخرى قالت عائلة الضحية إنّهم كانوا يلعبون الورق عندما سمعوا صوت طلقة نارية قادمة من غرفة الطفل، وإنّهم قاموا بنقل الطفل بشكل فوري إلى أقرب نقطة طبية في محاولةٍ يائسة لإنقاذ حياته.

وأشار ناشطون إلى أنّ هذه الحادثة هي خامس حادثة إطلاق نار عرضي مميت يقدم عليها طفل في تكساس، وقالوا إنّ سبب هذه الحوادث وجود الأسلحة النارية في المنازل الأمريكية بشكلٍ كبيرٍ، حيث تشير التقارير إلى أنّ 4.6 مليون طفل أمريكي يعيشون في منازل تضم مسدسا واحدا على الأقل.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • تم اعتقال مسلح لأربعة موضفات في احد المطارات يقومون بسرقة حاجيات الركاب والمسافرين وطباعة جوازات سفرهم ⛔ بألة السكنر الممنوعة ـ⛔ ويتم تزوير البيانات الشخصية للركاب والمسافرين في احدى المطابع في احدى المدن وتم ضبط مسافرات بحمل مزيف من االبلاستك يتم فيها تهريب حاجيات المسافرين وكذلك عينات من الدم .
    وخصوصا الرجال وإستهدافهم في سلال بلاستيكية وكذلك صور عائلاتهم الشخصية ويتم تنسيبها لأشخاص أخرين دون وجود أي اعتراض عسكري أو أي أجراء بالخصوص وبما في ذلك سرقة كتب القرأن الكريم ويتم حرقه أو أستبدااله باغراض ممنوعة لاعتقالات مزيفة ومزورة دون اي تحرك عسكري مسلح .

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