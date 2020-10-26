رحيل الفنان السوري نبيل الحلواني إثر مرضٍ عضال

فُجِعَ الوسط الفني السوري بوفاة الفنان نبيل الحلواني عن عمر يناهز 53 عاماً بعد معاناةٍ مع مرض سرطان المعدة.

وقالت بعض المصادر المقربة من الفنان الراحل إنّ صحته تدهورت خلال الأيام الماضية أثناء تصويره مشاهده في الجزء الـ11 من مسلسل باب الحارة، وبأنّه نُقِلَ إلى أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق حيث فارق الحياة فيها.

ونعت نقابة الفنانين السوريين الفنان الراحل، كما نعاه مجموعة من زملائه كقاسم ملحو، محمد حداقي، أيمن رضا، سحر فوزي، رشا شربتجي، زهير قنوع، وغيرهم، وتمنوا له الرحمة والمغفرة.

والفنان الراحل من مواليد عام 1967، بدأ مسيرته الفنية في مسرح الطفل، قبل أن يشارك في مطلع الثمانينات بعددٍ من العروض المسرحية في المسرح القومي.

ولج بعد ذلك عالم الدراما التلفزيونية، وشارك في عددٍ كبيرٍ من المسلسلات ومن أبرز أعماله أخوة التراب، حمام القيشاني، عودة غوار، الحصرم الشامي، باب الحارة، أهل الراية، الولادة من الخاصرة وغيرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية