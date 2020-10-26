خرائط غوغل تُقدّم ميزات جديدة لراكبي الدّراجات الهوائية

في إطار سعيها لمساعدة راكبي الدّراجات الهوائية قامت شركة غوغل الأمريكية بإضافة ميزات جديدة على تطبيق خرائط غوغل.

وبررت الشركة الأمريكية سبب إضافة هذه الميزات بزيادة الإقبال على ركوب الدّراجات الهوائية في ظل أزمة كورونا، وأشارت إلى أنّ نسبة الزيادة وصلت لـ 69%.

ومن خلال الميزات الجديدة سيكون راكب الدّراجة قادراً على معرفة ممرات الدّراجات الموجودة في الشوارع، ومعرفة الطرق المختصرة التي يصعب أن تسلكها السيارات مما يوفر عليه الوقت ويساعده في الوصول للمكان الذاهب إليه بسرعة.

كما أضافت الشركة الأمريكية ميزة التنقل خطوة بخطوة باستخدام أماكن تأجير السيارات عند توافرها.

الجدير بالذكر أنّ الميزات الجديدة لن تكون متاحة في كافة أنحاء العالم، وسيقتصر عملها حالياً على عدد من المدن الكبرى، على أن تقوم غوغل بتوسيعها لتشمل معظم مدن العالم خلال الفترة القادمة.

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